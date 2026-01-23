Rui Costa. Trocar Mourinho "fora de questão" e defende "comportamente exemplar" de Rafa

Sobre o regresso de Rafa Silva ao Benfica, Rui Costa garantiu que o avançado “nunca forçou saída nenhuma” e que é uma “mais-valia” voltar a contar com a sua contribuição.





Substituir o treinador “está fora de questão” porque José Mourinho “é um excelente treinador e já deu provas disso”, confirmou esta sexta-feira o presidente do Benfica, elogiando o trabalho da equipa técnica do emblema da Luz.“Ainda tenho os meus valores e sei representar o Benfica e os seus valores. Jamais teríamos contratado o Rafa se entendêssemos que tinha tido um mau comportamento”, confirmou.O dirigente benfiquista recordou que, antes do último ano de contrato, se falou na possibilidade de Rafa sair por uma proposta milionária, que o próprio jogador, de acordo com a vontade da direção do Benfica, entendeu recusar.“Na altura entendemos que as verbas em cima da mesa não compensavam a saída e o Rafa teve um comportamento exemplar com o Benfica, ao ponto de, na última época em que fez, ser a melhor em termos de números", reforçou.O ex-Besiktas, afastado do plantel turco desde o início de novembro, assinou pelos encarnados até 2028, por cinco milhões de euros, e está apto para começar a jogar, confirmou o dirigente.“É muito bem-vindo à sua casa. É um jogador que foi sempre determinante nos oito anos que representou o Benfica. Volta a casa com o mesmo espírito”.O jogador é ausência confirmada na partida decisiva para a Liga dos Campeões frente ao Real Madrid e só fará parte dos inscritos do Benfica nas competições europeias se o emblema encarnado avançar na competição.Rafa poderia, no entanto, ter chegado antes das eliminações da Taça da Liga e da Taça de Portugal na mesma semana, se os “valores em cima da mesa” tivessem correspondido aos interesses do Benfica, explicou Rui Costa.À porta do Campus da Justiça, onde o presidente das águias marcou presença no âmbito do julgamento do ‘saco azul’, Rui Costa falou ainda no atual “momento negativo” do Benfica, mas garantiu não desistir de lutar pelo campeonato “até ao último segundo"."É um momento que não é positivo. A Champions está como está e o campeonato não está como desejávamos. Não queríamos estar nesta posição, obviamente, mas temos uma época para enfrentar e vamos jogá-la com toda a nossa determinação. Temos muito ainda para conseguir resolver", concluiu.Quanto a mais mexidas no plantel, a direção das águias continua a avaliar possíveis entradas, que dependem também do regresso de alguns jogadores lesionados.O Benfica defronta este domingo o Estrela da Amadora no Estádio da Luz, antes da receção ao Real Madrid para a última jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, que está obrigado a vencer se quiser seguir para o play-off de acesso aos ‘oitavos’.