Rui Pedro Braz sai do Benfica em outubro

Braz, de 47 anos, chegou ao Benfica em 2021, ainda com Luís Filipe Vieira na presidência, que acabou por deixar o clube poucas semanas depois, devido à Operação Cartão Vermelho.



Rui Costa assumiu os destinos do clube e Rui Pedro Braz manteve-se em funções, que vão terminar em outubro, já depois do encerramento do mercado de transferências para a época 2025/26.