Schjelderup condenado com pena suspensa por partilha ilegal de conteúdo sexual

O Ministério Público da Dinamarca tinha solicitado uma pena efetiva de 20 dias, mas a sentença acabou por ser mais leve.





O caso remonta a 2023, quando o jogador norueguês recebeu um vídeo no Snapchat e o reenviou para um grupo de quatro amigos.





O avançado benfiquista disse em tribunal que recebeu o vídeo como "uma piada de mau gosto e reenviei-o. Só vi os primeiros segundos, mas percebi que tinha conteúdo sexual e que envolvia dois jovens. Assim que o reenviei, percebi rapidamente que era ilegal e apaguei-o de imediato", explicou Schjelderup em tribunal, citado pelo jornal Nettavisen.





O extremo do Benfica afirmou ainda que ficou surpreendido ao ser contactado pela polícia: "A princípio, não sabia bem do que se tratava. Nunca antes tinha falado com a polícia sobre qualquer assunto."