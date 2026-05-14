Schjelderup eleito melhor jogador da I Liga em abril

(Com Lusa)

O extremo, de 21 anos, que, nesse período, marcou três golos e fez duas assistências, já tinha sido anunciado pela Liga também como o melhor jogador jovem e, igualmente, como melhor avançado, alcançando assim três distinções pelo desempenho no último mês.Na votação global de melhor jogador, o norueguês recebeu 15,48% da preferência dos votos dos treinadores da I Liga, à frente de Viktor Froholdt (FC Porto), com 13,10%, e Pedro Lima (AVS), com 9,52%.A LPFP já tinha comunicado também a escolha de Viktor Froholdt como melhor médio, Bednarek como melhor defesa, Diogo Costa como melhor guarda-redes e Francesco Farioli como melhor treinador, todos dos novos campeões nacionais, o FC Porto, que garantiu o título em 02 de maio.Na II Liga, Salvador Agra, do Leixões, acumulou a distinção de melhor jogador com a de avançado, Amadú Baldé, também da equipa leixonense, foi o melhor médio, e Romain e Samu Silva, ambos do promovido Marítimo, são o melhor defesa e melhor guarda-redes, respetivamente, enquanto Rui Ferreira (Felgueiras) ganhou na categoria de melhor treinador.