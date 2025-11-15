Selecionador da Ucrânia diz que Sudakov tem "lesão muito grave"

"Eu não sabia que ele tinha uma lesão. Ele disse que sentiu uma dor enquanto aquecia. Depois da primeira parte frente à França, ele disse que sentiu um desconforto. Infelizmente, não nos poderá ajudar", disse, aos jornalistas, na antevisão ao jogo frente à Islândia.



"Examinámo-lo esta manhã e percebemos que se tratava de uma lesão muito grave. Foi para casa para tratamento. Foi uma lesão sofrida no Benfica. Ele nem sequer participou num único treino connosco", concluiu.



Entretanto, o jogador partilhou uma fotografia no seu canal de Telegram em que se mostra a realizar tratamento já no Benfica Campus, no Seixal.



Recorde-se que em outubro deste ano o jogador já tinha sofrido uma sobrecarga muscular na anca esquerda, o que o levou a ser dispensado da seleção na altura.

