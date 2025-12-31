Benfica
Futebol Nacional
Sidny Cabral faz primeiro treino no Benfica
O ala internacional cabo-verdiano Sidny Lopes Cabral realizou hoje o primeiro treino no Benfica, um dia depois de ter sido oficializada a transferência do antigo jogador do Estrela da Amadora.
Sidny Lopes Cabral foi recebido pelo treinador José Mourinho, pelos novos companheiros de equipa e por elementos da estrutura dos ‘encarnados’ no centro de estágio no Seixal.
Em relação ao treino, dividido entre o ginásio e o relvado, o ala treinou integrado no restante plantel e pode entrar nas opções para o próximo jogo do Benfica, no sábado, frente ao Estoril Praia.
Sidny Lopes Cabral foi contratado pelo Benfica ao Estrela da Amadora, assinando contrato até 2030, comunicou na terça-feira o terceiro classificado da I Liga portuguesa de futebol.
Sidny Lopes Cabral vinculou-se ao Benfica por quatro anos e meio, após ter feito cinco golos e três assistências em 16 jogos pelo Estrela da Amadora, ao qual tinha chegado em junho, após sair do Viktoria Köln, do terceiro escalão alemão.
O ala direito, que também pode jogar no flanco esquerdo e em posições atacantes, é o primeiro reforço do Benfica na reabertura da janela de transferências.
