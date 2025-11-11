Sindicato dos futebolistas condena participação da APAF contra António Silva

"O SJPF foi surpreendido com a participação da APAF contra António Silva, após declarações no final do último jogo, consideradas normais e sem qualquer teor suscetível de constituir uma infração disciplinar", observou a entidade sindical, em comunicado.

De acordo com a imprensa desportiva, a APAF apresentou uma queixa contra António Silva junto do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), depois das declarações proferidas pelo internacional português em relação à arbitragem no final do empate entre Benfica e Casa Pia (2-2), no domingo, na 11.ª jornada da I Liga.

Na zona de entrevistas rápidas do canal televisivo BTV, António Silva acusou o setor de estar "muito condicionado" e lamentou que o árbitro Gustavo Correia, da associação do Porto, não tenha seguido o protocolo de videoárbitro (VAR) no lance que deu origem ao primeiro golo dos `gansos`, na meia hora final, quando os `encarnados` venciam por 2-0.

"Lamenta-se que a nova direção da APAF tenha tomado esta posição contra um jogador, claramente precipitada, sendo que, dos agentes desportivos que falaram sobre a arbitragem no último fim de semana, este foi definitivamente aquele que teve mais ponderação e bom senso", reconheceu a entidade presidida por Joaquim Evangelista.

Ao tentar bloquear um remate do francês Jérémy Livolant, António Silva viu a bola bater na sua barriga e ressaltar para o braço esquerdo, com Gustavo Correia a assinalar de imediato grande penalidade, que seria desperdiçada pelo brasileiro Cassiano diante do guarda-redes ucraniano Anatoliy Trubin, tendo Tomás Araújo feito autogolo na recarga.

O SJPF vinca que já tinha apelado à APAF para uma "maior cooperação institucional e diálogo", na tentativa de dirimir os conflitos entre árbitros e atletas, sem o "ambiente de provocação e guerrilha" resultante de queixas submetidas junto dos órgãos disciplinares.

"É esse o espírito que tem levado o Sindicato a sensibilizar a APAF e o Conselho de Arbitragem (CA) da FPF para comportamentos tidos por árbitros para com jogadores, que violam os deveres éticos e respeito mútuo. O respeito pela arbitragem tem de ser um imperativo, mas não se aceitam atitudes desta natureza, como prova de força", referiu.

O presidente do Benfica, Rui Costa, e o treinador `encarnado`, José Mourinho, também criticaram a atuação da equipa de arbitragem no empate com o Casa Pia, que deixou o terceiro classificado da I Liga a seis pontos do líder FC Porto e a três do bicampeão nacional Sporting, segundo, antes de nova pausa da prova para as seleções nacionais.

"O SJPF estará ao lado de António Silva e qualquer jogador nas mesmas circunstâncias, sempre numa atitude construtiva, em defesa do futebol português. Como estará sempre do lado dos árbitros, não aceitando linchamentos públicos nem atitudes que comprometem a sua integridade pessoal e profissional", finalizou.

A agência Lusa tentou contactar a APAF para confirmar a existência de uma participação junto do CD da FPF contra António Silva - foi capitão do Benfica no último jogo, devido à ausência do central argentino Nicolás Otamendi, por castigo -, mas não obteve resposta.

O diretor-geral `encarnado`, Mário Branco, foi expulso no fim do jogo, após ter entrado no relvado do Estádio da Luz, em Lisboa, para se dirigir à equipa de arbitragem em tom crítico.