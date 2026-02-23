Slavko Vincic dirige Real Madrid-Benfica

A informação foi hoje dada pela UEFA, indicando Vincic para o encontro em Madrid, no qual contará com os assistentes Tomaz Klancknic e Andraz Kovacic, e o alemão Christian Dingert como videoárbitro, coadjuvado pelo italiano Daniele Chiffi.



O árbitro esloveno, de 46 anos e internacional desde 2010, estará pela sétima vez num jogo dos ‘encarnados’, cinco dos quais a contar para a ‘Champions’ e um no Mundial de clubes, na eliminação diante do Chelsea (4-1, após prolongamento).



Já esta época, Vincic arbitrou na vitória do Benfica na fase de liga da Liga dos Campeões diante do Nápoles, no Estádio da Luz (2-0) e no play off de acesso à competição, o triunfo em Lisboa frente ao Fenerbahçe (1-0).



O jogo de quarta-feira em Madrid (20:00) disputa-se depois de uma conturbada primeira mão, na qual os ‘merengues’ venceram na Luz por 1-0, com um golo de Vinicius Júnior, que comemorou de forma exuberante e envolveu-se em troca de palavras com Prestianni.



O internacional acusou Prestianni de lhe chamar ‘mono’, levando o árbitro francês François Letexier a interromper o encontro e acionar o protocolo antirracismo, retomando a ação quase 10 minutos depois.



Após o jogo, Prestianni negou qualquer insulto racista a Vinícius Júnior, enquanto o internacional brasileiro e outros jogadores do Real confirmaram a ofensa por parte do argentino.



O Benfica já veio a público reiterar total confiança na versão de Prestianni, lamentando o que considera ser uma "campanha de difamação".



O clube da Luz garantiu “total espírito de colaboração” com UEFA, que nomeou, entretanto, um Inspetor de Ética e Disciplina para investigar o caso, com a audição de ambos os atletas, enquanto o presidente da FIFA, Gianni Infantino, disse estar chocado e pediu que se responsabilizem os culpados.



Em outro jogo, a UEFA também divulgou hoje a nomeação do árbitro português João Pinheiro para a receção da Juventus ao Galatasaray, num jogo em que Bruno Jesus e Luciano Maia são assistentes e João Gonçalves o quarto árbitro. No VAR estará o polaco Tomasz Kwiatkowski, acompanhado pelo francês Jérôme Brisard.



Na primeira mão, a equipa turca venceu em casa a Juventus por 5-2, num jogo em que a formação de Turim ficou reduzida a 10 jogadores a partur dos 67 minutos, após expulsão, com duplo amarelo, do colombiano Juan Cabral.

