Sócios do Benfica avançam para auditoria às eleições de 2020

Nesta reunião magna que se realiza no pavilhão número 2 do Estádio da Luz, os sócios começaram por dar parecer positivo à utilização do voto físico para a discussão do segundo ponto da ordem de trabalhos e que aprovou a constituição de uma comissão independente de sócios e com poderes conferidos para organizar a realização de uma auditoria ao sistema de votação eletrónica utilizado nas últimas eleições.

Luís Filipe Vieira foi reeleito, mas, em 15 de julho, apresentou a demissão do cargo.

O objetivo deste segundo ponto visa iniciar um processo de esclarecimento do modo como se processou a recolha das urnas que continham os talões de voto emitidos, nomeadamente relações com empresas envolvidas no processo, termos da sua contratação, local de destino e/ou depósito das urnas, integridade das mesmas e intangibilidade dos talões.

Os próximos pontos a serem votados são relativos ao processo de contagem dos votos depositados nas urnas durante a Assembleia Geral Eleitoral de 28 de outubro de 2020 e modo da respetiva divulgação aos sócios do Benfica e a discussão e apreciação de proposta de Regulamento Eleitoral para as eleições do Sport Lisboa e Benfica.