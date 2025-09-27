Sócios do Benfica chumbam Relatório e Contas da época 2024/25

A primeira de duas Assembleias Gerais do dia ficou marcada por alguma confusão no interior do pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa, que motivou mesmo a sua suspensão, quando o ex-presidente e candidato às próximas eleições Luís Filipe Vieira se preparava para discursar, recebendo vários apupos e assobios.

O dirigente, que vai disputar o sufrágio com o atual presidente Rui Costa e mais cinco candidatos -- João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Martim Mayer, Cristóvão Carvalho e Paulo Parreira -, abandonou o recinto antes do anúncio dos resultados, dizendo aos jornalistas que já não voltaria para a segunda AG marcada para hoje, destinada à apresentação, discussão e aprovação do regulamento eleitoral.

O Benfica teve um resultado positivo de 40,7 milhões de euros (ME), referente à época 2024/25, dos quais 27,5 ME são referentes ao clube e 13,2 ME "imputáveis aos interesses minoritários não controláveis", foi anunciado na sexta-feira, com o valor do resultado líquido consolidado a ser de mais 72,9 ME, em comparação com o período homólogo.

O resultado operacional (sem direitos de atletas) atingiu um valor positivo de 13,5 ME, uma melhoria de 40 ME face ao período homólogo, sendo o primeiro resultado operacional positivo desde 2018/19.

A melhoria do resultado operacional consolidado foi justificada pelo clube com o crescimento do resultado da atividade operacional sem direitos de atletas em 40 ME e pelas operações com os direitos de jogadores, que contribuíram para a evolução positiva do resultado em 33 ME.

As receitas apresentam valores recorde em várias linhas, designadamente rendimentos com direitos de televisão, que incluem o contrato da NOS, e os prémios associados à Liga dos Campeões e ao Mundial de Clubes, que atingiram os 148,4 ME.

As receitas associadas ao `matchday`, que inclui quotização, `corporate` e bilhética, ascenderam a 62,8 ME e os rendimentos provenientes das atividades comerciais, alicerçadas principalmente nos patrocinadores e no `merchandising`, corresponderam a 72,8 ME.

O ativo ultrapassa agora os 568,1 ME, mais 6,3% face a 30 de junho de 2024, enquanto o passivo atinge os 533 ME, ou seja, um decréscimo de 1,2% face ao período homólogo.