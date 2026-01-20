Spalletti espera um Benfica agressivo e com a "esperteza" de José Mourinho

“Espera-se sempre algo diferente de Mourinho em termos de preparação para estes jogos. Espero um Benfica agressivo, que queira assumir o controlo da partida, talvez até explorando a esperteza do seu treinador. Seremos obrigados a construir a nossa identidade durante o jogo e estou convencido de que será um bom jogo”, afirmou Luciano Spalletti.



O técnico italiano falava aos jornalistas em Turim, no centro de treinos da Juventus, na conferência de imprensa de antevisão do duelo com os ‘encarnados’.



Spalletti alertou para o ritmo intenso da equipa lisboeta e enalteceu a qualidade do futebol português, numa temporada em que a Juventus já recebeu o Sporting (1-1), igualmente para a ‘Champions’.



“As equipas portuguesas têm esta característica de envolver o adversário num ritmo e, se não estiveres preparado, corres o risco de ser apanhado de surpresa. Quando dás por isso, já é tarde demais. Jogam com a bola no chão e a um ritmo muito intenso. Toda a gente sempre gostou do futebol português”, analisou o treinador de 66 anos.



Para o antigo selecionador italiano, defrontar o Benfica é “estar perante um pedaço da história do futebol mundial”, agora liderado por um dos melhores treinadores de sempre.



“Houve um período inicial com Mourinho em que falámos um pouco. Mais ele do que eu. Respeitávamo-nos. Será um prazer voltar a vê-lo. Nos jogos em que Mourinho está em campo, o nível do futebol aumenta. Para mim, estar no banco contra um adversário deste calibre é motivo de orgulho”, confessou.



Na mesma conferência de imprensa, o francês Khephren Thuram considerou que a mentalidade dos jogadores frente ao Benfica terá de ser de vitória, ainda mais quando faltam apenas duas rondas da fase de liga e os italianos ainda não garantiram a continuidade na competição.



“Sentimo-nos certamente mais fortes do que há umas semanas e isso é evidente em campo. Este é um jogo importante para nós, mas, como sempre digo, na Juventus sempre jogamos para ganhar, seja qual for o adversário”, referiu o jogador de 24 anos.



A Juventus ocupa o 17.º lugar da fase de liga, com nove pontos, enquanto o Benfica é 25.º, com seis.



O Juventus-Benfica está agendado para as 20:00 (21:00 horas locais) e será arbitrado pelo holandês Serdar Gozubuyuk.

