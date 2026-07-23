St. Gallen - Benfica





Dois dias depois de o presidente benfiquista, Rui Costa, ter assumido que o plantel ainda terá entradas e saídas até ao final do mercado de verão, o Benfica entra em cena ainda distante, provavelmente, do que será a sua realidade na nova época.



Um dececionante terceiro lugar na última edição da I Liga, reconhecido como novo fracasso desportivo, deixou as águias, 17 anos depois, fora da Champions e com a agravante, face à vitória do Torreense na Taça de Portugal, de ter de disputar as eliminatórias da Liga Europa.



Para chegar à fase da liga da competição em que esteve pela última vez em 2020/21, então caindo precisamente das rondas preliminares da Liga dos Campeões, o Benfica terá de passar a segunda e terceira pré-eliminatórias e o play-off da segunda competição de clubes da UEFA.



