Benfica
Futebol Internacional
St. Gallen - Benfica
O Benfica, ainda com muitas indefinições, tem o primeiro teste oficial da época, com a visita aos suíços do St. Gallen, em jogo de apuramento da segunda pré-eliminatória da Liga Europa.
Acompanhe na RTP Antena 1 o jogo da segunda pré-eliminatória da Liga Europa entre St. Gallen e Benfica com relato de João Santos Correia e comentários de Matilde Fidalgo.
Dois dias depois de o presidente benfiquista, Rui Costa, ter assumido que o plantel ainda terá entradas e saídas até ao final do mercado de verão, o Benfica entra em cena ainda distante, provavelmente, do que será a sua realidade na nova época.
Um dececionante terceiro lugar na última edição da I Liga, reconhecido como novo fracasso desportivo, deixou as águias, 17 anos depois, fora da Champions e com a agravante, face à vitória do Torreense na Taça de Portugal, de ter de disputar as eliminatórias da Liga Europa.
Para chegar à fase da liga da competição em que esteve pela última vez em 2020/21, então caindo precisamente das rondas preliminares da Liga dos Campeões, o Benfica terá de passar a segunda e terceira pré-eliminatórias e o play-off da segunda competição de clubes da UEFA.
Um dececionante terceiro lugar na última edição da I Liga, reconhecido como novo fracasso desportivo, deixou as águias, 17 anos depois, fora da Champions e com a agravante, face à vitória do Torreense na Taça de Portugal, de ter de disputar as eliminatórias da Liga Europa.
Para chegar à fase da liga da competição em que esteve pela última vez em 2020/21, então caindo precisamente das rondas preliminares da Liga dos Campeões, o Benfica terá de passar a segunda e terceira pré-eliminatórias e o play-off da segunda competição de clubes da UEFA.