St.Gallen entra a vencer na Liga suíça antes de visitar o Benfica

Poucos dias após ter batido os ‘encarnados’ na primeira mão da segunda pré-eliminatória da competição europeia (2-1), o conjunto de Sankt Gallen repetiu o resultado na primeira jornada do campeonato helvético, mas ainda esteve a perder, com um golo de Umeh Emmanuel (50 minutos).



Contudo, o alemão Lukas Gortler (70 minutos) e Andrin Hunziker (74) operaram a reviravolta do St.Gallen, que na quinta-feira visita o Estádio da Luz, às 20:00, para a segunda mão do duelo europeu com o Benfica.



O vencedor irá defrontar na terceira pré-eliminatória uma equipa relegada das rondas preliminares da Liga dos Campeões, no caso o Sturm Graz ou o Hearts, sendo que os escoceses perderam o primeiro jogo, fora de casa, por 4-0.



