Sueco Anders Hallberg designado novo treinador de andebol do Benfica

O jovem técnico, de 40 anos, que sucede ao espanhol Jota González, chega ao clube da Luz proveniente dos suecos do IFK Kristianstad, pelos quais conquistou o campeonato e a Taça daquele país na temporada passada.



As ‘águias’, que terminaram a fase final da última edição do campeonato português no terceiro lugar, atrás do FC Porto e do tricampeão Sporting, destacam o “grande conhecimento do andebol nórdico e europeu” de Anders Hallberg, um treinador “reconhecido” por gostar “de potenciar jovens atletas”.



O Benfica, campeão nacional em sete ocasiões, não conquista o título desde a época 2007/08.