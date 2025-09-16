Surpresa na Luz. Benfica perde com Qarabag

O Benfica até entrou bem no encontro e ao minuto 6 inaugurava o marcador por intermédio de Barrenechea, de cabeça, na sequência de um canto. Dez minutos volvidos e Pavlidis ampliava a vantagem a passe de Sudakov. Dois golos, duas assistências do ucraniano. (Foto: Pedro Nunes - Reuters)

Perto do final, balde de água gelada no Estádio da Luz. O Qarabag virava o resultado. Kashchuk, com um remate à meia volta, completa a reviravolta ante a passividade da defesa encarnada. No final ouviram-se muitos assobios e viram-se lenços brancos nas bancadas. (Foto: Pedro Nunes - Reuters)



Depois de uma grande entrada do Benfica com dois golos no espaço de 15 minutos, o Qarabag conseguiu reduzir a vantagem em cima da meia-hora de jogo, na sua primeira ocasião de perigo e num lance confuso na área das águias. Marcou o cabo-verdiano Leandro Andrade.Ainda o Benfica não estava refeito do golo sofrido e perda de bola em zona proibida. O remate de Jankovic vai esbarrar no poste e Trubin ainda foi forçado a fazer uma enorme intervenção na recarga.À beira do intervalo, novamente Trubin a salvar o Benfica, e a evitar o empate, com outra enorme defesa a remate no coração da área de Camilo Durán.Durán Ameaçou à beira do intervalo e concretizou no reatar da partida. Estava feito o empate na Luz, logo no primeiro lance da segunda parte. Belo passe a rasgar a defensiva encarnada e Camilo Durán, mais rápido do que António Silva, atirou cruzado, de pé esquerdo, para o golo.O Benfica tentou voltar à vantagem no encontro e Richard Rios esteve perto do 3-2. O colombiano tirou um adversário da frente, mas o remate com o pé esquerdo saiu para fora. Bruno Lage mexeu na equipa e fez dupla substituição. Entraram Ivanovic e Prestianni para os lugares de Aursnes e Schjelderup. Pouco depois nova dupla substituição, entraram Leandro Barreiro e Henrique Araújo, saíram Pavlidis e Richard Rios.Na segunda jornada, o Benfica vai visitar os ingleses do Chelsea, em partida marcada para o dia 30 de setembro.