Benfica
Liga dos Campeões
Suspenso por um jogo. UEFA afasta Prestianni da partida com o Real Madrid
Prestianni vai falhar o jogo do Benfica contra o Real Madrid. O caso de alegado racismo no último jogo da Liga dos Campeões ainda está a ser investigado, mas a UEFA já avançou com o castigo de um jogo para o jogador argentino por “comportamento discriminatório”.
A UEFA anunciou esta segunda-feira a suspensão preventiva de um jogo para Gianluca Prestianni. O jogador falha, assim, o encontro da segunda mão do play-off de acesso aos ‘oitavos’ da Champions frente ao Real Madrid.
Em comunicado, o organismo explica que “decidiu suspender provisoriamente o jogador para o próximo jogo da competição de clubes da UEFA para o qual ele seria elegível, pela violação do Artigo 14 do Regulamento Disciplinar da UEFA (DR) relacionado com um comportamento discriminatório”.
A decisão não interfere, no entanto, com a investigação em curso, cuja deliberação será divulgada mais tarde.
Em causa está a denúncia de comentários racistas por parte de Prestianni dirigidos a Vinícius Júnior, autor do único golo do jogo da primeira mão.
