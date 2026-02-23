Suspenso por um jogo. UEFA afasta Prestianni da partida com o Real Madrid

A UEFA anunciou esta segunda-feira a suspensão preventiva de um jogo para Gianluca Prestianni. O jogador falha, assim, o encontro da segunda mão do play-off de acesso aos ‘oitavos’ da Champions frente ao Real Madrid.



Em comunicado, o organismo explica que “decidiu suspender provisoriamente o jogador para o próximo jogo da competição de clubes da UEFA para o qual ele seria elegível, pela violação do Artigo 14 do Regulamento Disciplinar da UEFA (DR) relacionado com um comportamento discriminatório”.



A decisão não interfere, no entanto, com a investigação em curso, cuja deliberação será divulgada mais tarde.



Em causa está a denúncia de comentários racistas por parte de Prestianni dirigidos a Vinícius Júnior, autor do único golo do jogo da primeira mão.