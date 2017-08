Svilar chega ao Benfica para ser melhor guarda-redes

Mário Aleixo - RTP 29 Ago, 2017, 09:36 / atualizado em 29 Ago, 2017, 09:36 | Benfica

“É um clube enorme, um grande clube, com uma grande história. Foi a decisão certa”, começou por dizer, em declarações à BTV.



“Quero progredir, tornar-me um melhor guarda-redes e gostaria de estar pronto o mais rapidamente possível para treinar com os meus colegas, para integrar a equipa, para a ajudar”, acrescentou.





Svilar assinou contrato profissional com o Anderlecht quanto tinha apenas 16 anos e na altura terá recusado ofertas tentadoras de clubes como Man. United, Arsenal, Ajax ou Schalke, preferindo prosseguir a carreira no emblema de Bruxelas.Considerado grande promessa do futebol belga, tem sido comparado a Thibaut Courtois, atual número 1 do Chelsea e da seleção da Bélgica, mostrando qualidades acima da média para a sua idade. “Sou bastante rápido, um guarda-redes que sai da linha de baliza. Tenho reflexos bastante bons”, descreveu-se.O guardião destacou ainda a aposta do Benfica em jogadores jovens. “Tive algumas informações do Matic. Ele também jogou cá e disse-me da grandeza do clube. Quando olhamos para o historial de guarda-redes, como o Oblak e o Ederson, significa que eles eram bons guarda-redes e para mim é muito bom estar aqui e dar passos em frente na minha carreira”, concretizou.Internacional jovem pela Bélgica, Svilar tem dupla nacionalidade por causa do pai, Ratko Svilar, nascido na antiga Jugoslávia (agora Sérvia), antigo guarda-redes e internacional daquele país.“Conheço toda a gente no plantel atual. Nos anos anteriores, acompanhei o Benfica na Liga dos Campeões e já vi alguns jogos esta época. Sei algumas coisas sobre a história do Benfica, como por exemplo a grande lenda deste clube, Eusébio, e Rui Costa. É o maior clube em Portugal e um dos maiores do Mundo”, concluiu.