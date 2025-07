Taboada reforça andebol do Benfica

"É uma grande sensação e uma grande satisfação assinar pelo Benfica. É um grande clube, com um grande projeto", afirmou Reinier Taboada, em declarações reproduzidas no sítio de Internet das "águias".



O andebolista regressa ao campeonato português, no qual competiu pela AA Avanca entre 2016 e 2018. Posteriormente, transferiu-se para o Dunkerque, de França, prosseguindo o seu trajeto no Eurofarm Pelister, da Macedónia, e no Fredericia HK, da Dinamarca, clube que representou nas últimas três épocas.



"Estou muito feliz por fazer parte desta equipa na próxima temporada, com o objetivo de fazer muitas e grandes coisas. E vamos lutar pelo campeonato. Estou muito contente por voltar a Portugal e por jogar por esta grande equipa que é o Benfica", realçou o internacional cubano.