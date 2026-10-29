Taça da Liga. Benfica 3 - 1 Gil Vicente

Taça da Liga. Benfica 3 - 1 Gil Vicente

O Benfica recebe o Gil Vicente às 20h45, numa partida a contar para os quartos-de-final da Taça da Liga. O clube da Luz é o recordista de títulos na competição, com oito troféus conquistados em 19 edições.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

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Marco Silva anteviu no embate desta quinta-feira frente ao Gil Vicente “uma oportunidade para dar jogo” aos atletas menos utilizados, de modo a aliviar a “sobrecarga” nos calendários competitivos.

O treinador do Gil Vicente, Luís Pinto, considerou que a equipa tem de estar "ao melhor nível", para contrariar a qualidade ofensiva do adversário.
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