Benfica
Futebol Nacional
Taça da Liga. Benfica 3 - 1 Gil Vicente
O Benfica recebe o Gil Vicente às 20h45, numa partida a contar para os quartos-de-final da Taça da Liga. O clube da Luz é o recordista de títulos na competição, com oito troféus conquistados em 19 edições.
Pode acompanhar o encontro na RTP Antena 1 com relato de Fernando Eurico, comentários de Pedro Henriques e reportagem de Valter Madureira.
O treinador do Gil Vicente, Luís Pinto, considerou que a equipa tem de estar "ao melhor nível", para contrariar a qualidade ofensiva do adversário.