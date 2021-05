Taça de Portugal. Everton quer vencer a final, Fransérgio vê “desafio enorme”

Os dois atletas fizeram declarações ao programa de jogo elaborado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) antes da final da Taça, agendada para domingo em Coimbra, na qual ‘águias’ e minhotos procuram erguer o troféu que encerra a temporada futebolística em Portugal.



“Representa a oportunidade de fechar a temporada com um título prestigiante, numa prova que o Benfica já venceu muitas vezes. Queremos vencer mais uma e dar uma alegria aos nossos adeptos, que têm sido fantásticos connosco, ainda para mais numa época que não correu como todos queríamos”, resumiu Everton Ribeiro.



Para o extremo internacional brasileiro, o Benfica “joga sempre para ganhar” e “não há margem para erro” na final, que será a primeira do avançado, focado em “retribuir o carinho” aos adeptos com o triunfo.



Do lado do Sporting de Braga, Fransérgio destacou o “desafio enorme” para o clube, que quer também “terminar a época em grande”.



“É um jogo único e festivo. Pela história que tem esta Taça de Portugal, será um domingo festivo, um domingo em família. Essa magia bonita irá permanecer de qualquer forma e nós queremos fazer a nossa magia dentro de campo”, explicou.



O médio pediu ainda aos adeptos que “fiquem em casa, mas fiquem com o cachecol e com a camisola do Braga”. “Porque nós vamos fazer de tudo para trazer a Taça para vocês”, assegurou.



A final da Taça de Portugal, entre Sporting de Braga e Benfica, disputa-se no domingo, no Estádio Cidade de Coimbra, a partir das 20:30, com arbitragem de Nuno Almeida.



Os ‘encarnados’ disputam a 38.ª final e procuram o 27.º ‘caneco’, liderando destacados ambos os ‘rankings’ da prova, enquanto os ‘arsenalistas’ estiveram seis vezes no embate do título, mas só saíram vencedores em duas ocasiões.