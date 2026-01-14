Benfica
Taça de Portugal. FC Porto 1 - 0 SL Benfica
FC Porto e SL Benfica jogam no Estádio do Dragão por um lugar nas meias-finais da Taça de Portugal, no jogo grande da eliminatória entre dois rivais com estados anímicos muito diferentes.
O líder da I Liga, FC Porto, é absoluto favorito a jogar em casa, numa fase da época em que lidera confortavelmente o campeonato, em contraponto com o Benfica, a 10 pontos da liderança e quase sem objetivos a cinco meses do final da temporada.
O jogo no Dragão apenas pode servir para minorar a péssima campanha dos encarnados, minimizada por um triunfo na Supertaça, na abertura da época, enquanto o FC Porto vive o seu melhor momento.
No FC Porto, os reforços Thiago Silva e Oskar Pietuszewski podem estrear-se, embora Francisco Moura e Zaidu, no lado esquerdo da defesa, não estejam disponíveis, enquanto no Benfica a grande ausência será a do capitão Nicolás Otamendi, expulso nas meias-finais da Taça da Liga, na derrota com o Sporting de Braga (3-1).