Taça de Portugal feminina. Final é “cereja no topo do bolo” no percurso portista

“[Disputar a final] É a ‘cereja no topo do bolo’ de duas épocas fantásticas da nossa equipa no futebol feminino, e sinónimo do crescimento que temos vindo a ter. Já é uma vitória estar aqui, o que acrescenta brilhantismo ao nosso percurso. Agora é desfrutar da final e competir, como temos feito até agora”, referiu o técnico de 34 anos.



Em duas temporadas desde a criação da equipa feminina de futebol, o FC Porto alcançou a subida da terceira divisão para a Liga, chegando, também, agora, pela primeira vez à final da Taça de Portugal.



Daniel Chaves salientou que estes ‘palcos’ são aqueles a que o FC Porto “quer chegar” e nos quais tem de se “habituar a estar presente”, preconizando o início de uma “caminhada vencedora” dos ‘dragões’ na secção feminina.



“Preparamo-nos há mais de um ano para chegar a jogos destes. É aqui que queremos chegar, que temos de nos habituar a estar. Este é o inicio de uma caminhada vencedora do FC Porto no futebol feminino”, afirmou.



O técnico da formação ‘azul e branca’ disse esperar que o clássico da final dê “brilhantismo” ao futebol feminino e que o ajude a engrandecer, não escondendo, no entanto, a diferença entre as equipas.



“Acima de tudo, que seja um jogo que dê brilhantismo ao futebol feminino. Percebemos que há diferença entre os dois clubes. O Benfica tem a hegemonia do futebol feminino nacional, um investimento muito grande e jogadoras de seleção, nós somos uma equipa jovem”, destacou o técnico.



Daniel Chaves admitiu que o FC Porto terá de saber adaptar-se ao rival, confessando que a equipa se preparou para “ter menos bola” e “ser mais agressiva” do que habitualmente, querendo demonstrar “ambição para dignificar o FC Porto”, e desejando “sorrir” no fim do jogo.



O timoneiro dos ‘azuis e brancos’ deixou, também, um apelo aos adeptos, com quem diz contar no Estádio Nacional.



“Sabemos que o jogo, sendo em Lisboa, e o adversário daqui [de Lisboa], provavelmente terá mais adeptos, até tendo em conta a festa nos Aliados de hoje [da I Liga de futebol]. Mas, esperamos que nos acompanhem. Temos tido muito apoio, acima de alguns jogos da primeira divisão, e contamos ter um forte apoio dos nossos adeptos”, disse.



Já a média Angeline Costa realçou a felicidade da equipa em estar numa final, que diz ser uma “prenda para o plantel”, afirmando que jogar a derradeira partida da ‘prova rainha’ é um “sonho”.



A jogadora apontou também à história que o FC Porto já fez desde a abertura da secção feminina, afirmando que a final é “mais um capítulo” da mesma.



“Desde que o FC Porto criou a secção feminina que tem vindo a fazer história. Amanhã [domingo] é uma oportunidade de marcar mais um capítulo dela”, rematou.



FC Porto e Benfica medem forças na final da Taça de Portugal feminina de futebol no sábado, no Estádio Nacional, em Oeiras, Lisboa, com início previsto para as 17:15 e arbitragem de Teresa Oliveira, da associação do Porto.



Neste que será o primeiro clássico de sempre entre ‘águias’ e ‘dragões’ no feminino, o Benfica procura conquistar a terceira Taça de Portugal da sua história, igualando o rival Sporting. Já o FC Porto procura a sua primeira conquista. O recordista de títulos é o 1.º de Dezembro, com sete.