Taça de Portugal feminina. Ivan Baptista promete “suar” para Benfica vencer

"Não nos escondemos de favoritismos e da responsabilidade que temos. Mas também sabemos que isso não ganha jogos. O favoritismo é na teoria. Depois, tudo se decide dentro de campo. Vamos ter de correr e suar para conseguir o que queremos”, disse o treinador das hexacampeãs nacionais, na conferência de imprensa de antevisão ao primeiro clássico com o FC Porto no feminino.



Sobre as ‘azuis e brancas’, o técnico ‘encarnado’, de 34 anos, relativizou o facto de a equipa ser da segunda divisão e sublinhou que o Benfica está preparado para a exigência do encontro.



“O FC Porto tem jogadoras experientes, um treinador experiente e estamos preparados para isso. O FC Porto tem os seus pontos fortes, mas por mais que conheçamos o adversário, as jogadoras, dentro de campo, encontram ferramentas para dar a volta. Acreditamos que no nosso grupo há essa capacidade para dar uma boa resposta e virar o jogo a nosso favor”, garantiu.



Sobre a amizade com Daniel Chaves, técnico da equipa ‘azul e branca’, Ivan Baptista considerou que o futebol “tem histórias bonitas”, mas prometeu não facilitar a vida ao amigo.



“Ele fará tudo para que amanhã [no domingo] não fique feliz e eu farei tudo para que ele não saia daqui feliz. Mas, no dia seguinte, pode lá ir jantar a casa que não há problema algum”, concluiu.



Presente na antevisão ao encontro esteve também Pauleta, que considerou que o duelo “histórico”.



“Esperamos um jogo histórico. Estar em mais uma final é histórico para este clube e trabalhámos esta época para isso. Quanto ao adversário, o Benfica já ganhou uma Taça jogando numa segunda divisão, portanto não considero que seja assim tão diferenciador. Nós sabemos o que temos de fazer para a Taça ficar do nosso lado. Que seja um grande jogo, um dia histórico para o futebol feminino, mas que a Taça venha para o nosso lado”, disse a média.



Sobre a final perdida o ano passado, para o Torreense, a jogadora de 28 anos admitiu que se tratou de um “momento difícil” e “que deixou marcas”, mas garantiu que a final é a oportunidade para mostrar que foram aprendidas as lições desse desaire.



“Como equipa e clube entramos em todas as competições para ganhar. Traçámos o objetivo de ganhar o campeonato e a Taça de Portugal é outro grande objetivo, pelo que significa para os adeptos e para nós. Queremos que a Taça volte a ser nossa”, terminou a jogadora.



A final da Taça de Portugal é o primeiro encontro entre Benfica e FC Porto no futebol feminino.



O Benfica chega ao jogo decisivo da prova ‘rainha’ à procura da sua terceira Taça e com o estatuto de hexacampeão, enquanto o FC Porto, vencedor da II Divisão, vai estrear-se em finais.



A final da Taça de Portugal feminina entre Benfica e FC Porto está marcada para domingo, às 17:15, no Estádio Nacional, em Oeiras, e vai ser arbitrada por Teresa Oliveira, da associação do Porto.



