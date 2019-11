Taça de Portugal. Jogo entre Vizela e Benfica com bilhetes esgotados

"Já não existem ingressos para o jogo com o Benfica, referente à quarta eliminatória da Taça de Portugal. O Estádio do FC Vizela irá, assim, registar 'casa repleta' para o grande desafio da prova 'rainha'", lê-se numa nota publicada hoje à tarde na página oficial do clube minhoto na rede social Facebook.



O recinto onde joga o Vizela, equipa que comanda a Série A do Campeonato de Portugal, tem capacidade para 6.500 espetadores, mas os bilhetes disponibilizados para o embate com o líder da I Liga foram apenas 6.000, por "razões de segurança", explicou à Lusa fonte oficial dos vizelenses.



O Vizela, que na atual edição da Taça já ultrapassou Pedras Rubras, Fontinhas e Casa Pia, recebe o Benfica, equipa que bateu o Cova da Piedade na ronda anterior, às 20h45 de sábado.