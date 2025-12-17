Benfica
Futebol Nacional
Taça de Portugal. SC Farense - SL Benfica em direto na RTP1
O Benfica vai tentar ultrapassar o secundário Farense, em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal, e marcar duelo com o FC Porto, caso este siga igualmente para os quartos.
O eventual clássico na próxima fase entre águias, recordistas de troféus (26), e dragões, que venceram três das quatro últimas edições da prova, será disputado no Estádio do Dragão, embora tenham ambos de confirmar o favoritismo frente a algarvios e Famalicão, respetivamente.
Pode acompanhar o encontro entre Farense e Benfica com transmissão na RTP1.
Pode igualmente seguir a partida com relato, comentários e reportagem na Antena 1.
