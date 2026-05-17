Taça Portugal Feminina. Jamor recebe clássico inédito com ambição máxima de `águias` e `dragões`

Do lado do Benfica, o favoritismo é assumido sem rodeios, mas também com prudência. O treinador Ivan Baptista garante uma equipa concentrada e consciente de que o estatuto não ganha jogos. “O favoritismo é na teoria. Depois, tudo se decide dentro de campo. Vamos ter de correr e suar para conseguir o que queremos”, sublinhou, reforçando a ideia de que a exigência será máxima, ainda que o adversário atue habitualmente na segunda divisão.

Entre a experiência e hegemonia do Benfica e o entusiasmo emergente do FC Porto, o Jamor prepara-se para receber um clássico inédito que promete intensidade, emoção e, sobretudo, mais um passo na afirmação do futebol feminino em Portugal

Foto: Pedro Nunes - Reuters





Hexacampeãs nacionais, as ‘encarnadas’ procuram a terceira conquista na prova e querem apagar a memória recente da final perdida na época passada. A médio Pauleta reconhece que esse desaire “deixou marcas”, mas acredita que a equipa está mais forte e preparada: “Queremos que a Taça volte a ser nossa”.





Para a jogadora, trata-se também de um “jogo histórico”, num dia que pode reforçar o crescimento do futebol feminino em Portugal.









Já o FC Porto chega ao Jamor com o entusiasmo de quem escreve as primeiras páginas da sua história na modalidade. Em apenas duas épocas, as ‘azuis e brancas’ subiram da terceira divisão até aos grandes palcos e encaram a final como um prémio pelo percurso. O treinador Daniel Chaves descreve o momento como “a cereja no topo do bolo” e um sinal claro da evolução do projeto.

Foto: FC Porto





Apesar de reconhecer a diferença de estatuto e investimento entre os clubes, o técnico portista não abdica da ambição. Preparada para “ter menos bola” e ser “mais agressiva”, a equipa quer competir de igual para igual e surpreender. “É aqui que queremos chegar, que temos de nos habituar a estar”, afirmou, apontando esta final como o início de uma “caminhada vencedora”.





Também Angeline Costa reforça o simbolismo do encontro, descrevendo-o como um “sonho” e “uma oportunidade de marcar mais um capítulo” na história recente do clube.





Arbitra Teresa Oliveira vai chefiar a final da Taça de Portugal feminina de futebol





Teresa Oliveira, de 38 anos, foi a nomeada pelo Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para dirigir a final da Taça de Portugal feminina de futebol entre o Benfica e o FC Porto.









A árbitra da associação do Porto vai ter Raquel Pinho e Catarina Mendes como assistentes, enquanto Filipa Cunha terá as funções de quarta árbitra. No videoárbitro vão estar Paulo Barradas e Rui Soares, com Pedro Felisberto como assistente.









