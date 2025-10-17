Taça Portugal. Recordista Benfica estreia-se em Chaves

Vencedor da prova em 26 vezes e finalista vencido em 2024/25, o Benfica não levanta a Taça de Portugal há quase uma década e tem como seu primeiro adversário o atual quarto classificado do segundo escalão, equipa que esta temporada já foi a Paredes bater o emblema da Liga 3 por 2-0.



Com o duelo com o Newcastle para a Liga dos Campeões agendado para terça-feira, é esperado que José Mourinho poupe algumas das principais unidades, sabendo já que o ucraniano Sudakov é baixa certa depois de ter regressado da sua seleção lesionado.



O Chaves é liderado por Filipe Martins, técnico que fez regressar o Casa Pia ao primeiro escalão e que também tem uma passagem pelo Estrela da Amadora na I Liga.



O vencedor da partida já sabe que na quarta ronda visita o campo do Atlético, da Liga 3, ou do Felgueiras, da II Liga, emblemas que se defrontam este fim de semana.



O Desportivo de Chaves-Benfica está agendado para as 19:30.

