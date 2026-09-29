TAD anula castigo ao Benfica por confrontos no Dragão em 2025





A lei em causa proíbe agressões a espectadores ou a outros intervenientes em campo.



Cerca de um ano depois, o castigo aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol fica sem efeito, após decisão divulgada esta terça-feira., indo ao encontro do que o Benfica defendia no recurso.De acordo com o veredito, a acusação também “não encontra estribo legal, uma vez que [o Benfica] não é promotor nem responsável pela organização do jogo e não tem qualquer possibilidade de intervir”.pela alegada violação do artigo 182.º do Regulamento Disciplinar da Liga por parte dos grupos organizados de adeptos benfiquistas durante o intervalo.