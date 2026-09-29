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Futebol Nacional
TAD anula castigo ao Benfica por confrontos no Dragão em 2025
O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) anulou a multa de mais de cinco mil euros exigida ao Benfica por confrontos entre adeptos no Estádio do Dragão. O caso remonta ao clássico entre Benfica e FC Porto de 5 de outubro do ano passado, que terminou empatado sem golos.
Cerca de um ano depois, o castigo aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol fica sem efeito, após decisão divulgada esta terça-feira.
A sanção acaba anulada pela falta de provas de conduta culposa, uma vez que foi impossível identificar os adeptos envolvidos nos confrontos, indo ao encontro do que o Benfica defendia no recurso.
De acordo com o veredito, a acusação também “não encontra estribo legal, uma vez que [o Benfica] não é promotor nem responsável pela organização do jogo e não tem qualquer possibilidade de intervir”.
O Conselho de Disciplina punia o clube em 5740 euros pela alegada violação do artigo 182.º do Regulamento Disciplinar da Liga por parte dos grupos organizados de adeptos benfiquistas durante o intervalo.
A sanção acaba anulada pela falta de provas de conduta culposa, uma vez que foi impossível identificar os adeptos envolvidos nos confrontos, indo ao encontro do que o Benfica defendia no recurso.
De acordo com o veredito, a acusação também “não encontra estribo legal, uma vez que [o Benfica] não é promotor nem responsável pela organização do jogo e não tem qualquer possibilidade de intervir”.
O Conselho de Disciplina punia o clube em 5740 euros pela alegada violação do artigo 182.º do Regulamento Disciplinar da Liga por parte dos grupos organizados de adeptos benfiquistas durante o intervalo.
A lei em causa proíbe agressões a espectadores ou a outros intervenientes em campo.