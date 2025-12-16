TAD revoga interdição de um jogo do Estádio da Luz por incidentes no Dragão

Este castigo resultou dos incidentes ocorridos no clássico entre FC Porto e Benfica, da 28.ª jornada da edição de 2024/25 da I Liga, em 06 de abril, que os ‘encarnados’ venceram por 4-1.



O castigo ao clube benfiquista está relacionado com o arremesso de artefactos pirotécnicos por parte dos adeptos ‘encarnados’, que atingiram apoiantes portistas, no recinto ‘azul e branco, no Porto.



Desta forma, o TAD deu provimento ao recurso do Benfica e revogou a interdição do seu recinto, embora mantenha a multa de 23.600 euros imposta pelo CD da FPF.

