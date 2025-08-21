Temidayo Yussuf reforça basquetebol do tetracampeão nacional Benfica
O poste norte-americano Temidayo Yussuf é o mais recente reforço do Benfica, tendo chegado dos israelitas do Ironi Nahariya e assinado contrato por uma temporada, até 2026, anunciaram hoje os tetracampeões nacionais de basquetebol.
“Estou feliz por estar aqui. Expectativas? Que a equipa tenha sucesso e que continuemos a história que o Benfica tem vindo a escrever no que toca a vencer campeonatos. Espero ajudar a dar continuidade a esse legado”, observou o jogador, em declarações aos meios oficiais dos ‘encarnados’.
Temidayo Yussuf, de 29 anos, vai cumprir a terceira experiência em Portugal, onde já representou o Lusitânia dos Açores, em 2020/21, e o Sporting, em 2024, numa carreira iniciada no campeonato universitário dos Estados Unidos e com passagens por França e Israel.
O poste é o quinto reforço oficializado pelo Benfica para a época 2025/26, juntando-se ao companheiro de setor polaco Aleksander Dziewa (ex-Morskie Szczecin), ao base norte-americano Geno Crandall (ex-Oldenburg), ao base/extremo canadiano Koby McEwen (ex-Honey Badgers) e ao extremo norte-americano Justice Sueing (ex-Czarni Slupsk).
