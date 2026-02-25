Liga dos Campeões
Futebol Internacional
Tensão em Madrid. Polícia e adeptos do Benfica envolvem-se em confrontos
Considerado um jogo de "alto risco", o Real Madrid-Benfica gerou confrontos entre adeptos benfiquistas e as autoridades espanholas, a cerca de duas horas do apito inicial.
Uma provocação de um adepto do Benfica na caixa de segurança formada pela Polícia Nacional de Espanha obrigou à intervenção das autoridades em Madrid.
A carga policial fez um ferido, que acabou por ser assistido pelos paramédicos no local, e deixou marcas de agressões noutras pessoas, segundo apuraram os órgãos de comunicação portugueses na capital espanhola.
Os cerca de quatro mil apoiantes do emblema ‘encarnado’ no cortejo que seguia para as imediações do estádio, em direção à porta destinada ao clube visitante, foram surpreendidos pelo momento, sem que muitos se apercebessem do que tinha acontecido.
O jogo já era considerado de “alto risco” devido à polémica do jogo da primeira mão, no Estádio da Luz, a envolver Gianluca Prestianni e Vinícius Júnior. O jogador do Benfica não entra em campo esta quarta-feira, mas viajou com a equipa, na expectativa de que a UEFA pudesse levantar a suspensão provisória de um jogo.
