Tensão em Madrid. Polícia e adeptos do Benfica envolvem-se em confrontos

Uma provocação de um adepto do Benfica na caixa de segurança formada pela Polícia Nacional de Espanha obrigou à intervenção das autoridades em Madrid.



A carga policial fez um ferido, que acabou por ser assistido pelos paramédicos no local, e deixou marcas de agressões noutras pessoas, segundo apuraram os órgãos de comunicação portugueses na capital espanhola.



Os cerca de quatro mil apoiantes do emblema ‘encarnado’ no cortejo que seguia para as imediações do estádio, em direção à porta destinada ao clube visitante, foram surpreendidos pelo momento, sem que muitos se apercebessem do que tinha acontecido.



O jogo já era considerado de “alto risco” devido à polémica do jogo da primeira mão, no Estádio da Luz, a envolver Gianluca Prestianni e Vinícius Júnior. O jogador do Benfica não entra em campo esta quarta-feira, mas viajou com a equipa, na expectativa de que a UEFA pudesse levantar a suspensão provisória de um jogo.