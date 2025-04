Tiago Gouveia regressa após sete meses lesionado

O extremo realizou o último desafio pela equipa principal das "águias" em 24 de agosto de 2024, na receção vitoriosa ao Estrela da Amadora (1-0), para a terceira jornada da I Liga.



Na última terça-fera foi aposta inicial na equipa comandada por Nuno Veríssimo e alinhou como lateral direito, mas jogou apenas os primeiros 45 minutos do desafio da 27.ª jornada do segundo escalão.



Gouveia, de 23 anos, passou por um tratamento cirúrgico para correção de luxação anterior do ombro direito e, mais tarde, foi submetido a uma artroscopia do joelho direito.



Desta forma, e numa altura em que os encarnados estão privados do único lateral direito de raiz do plantel, o dinamarquês Alexander Bah, Gouveia poderá ser aposta de Bruno Lage para essa posição nos restantes jogos da temporada, na qual soma apenas três jogos na I Liga.