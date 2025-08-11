Tomás Araújo e Aktürkoglu regressam aos treinos antes da receção ao Nice

Aktürkoglu esteve às ordens do treinador Bruno Lage e trabalhou sem qualquer limitação numa sessão em que Tomás Araújo iniciou o processo de reintegração junto do restante plantel, ainda que continuando indisponível para competir, tal como Alexander Bah, Nuno Félix, Manu Silva e Bruma, ausentes e em processo de recuperação das respetivas lesões.



O internacional turco Kerem Aktürkoglu poderá regressar às opções da equipa ‘encarnada’ após ter participado, como titular, na vitória diante do Sporting (1-0) na Supertaça Cândido de Oliveira, em 31 de julho e, seis dias decorridos, falhado por lesão a primeira mão da eliminatória ante o Nice.



O Benfica volta a defrontar o Nice, na terça-feira, a partir das 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, no encerramento da eliminatória que dá acesso ao play-off da ‘Champions’.



O vencedor deste embate vai defrontar nessa antecâmara da fase de liga da Liga dos Campeões os neerlandeses do Feyenoord ou os turcos do Fenerbahçe, de José Mourinho.



