Torreense perde com Benfica e adia decisão para última jornada da Liga Revelação

Com a derrota caseira diante dos 'encarnados' nesta penúltima ronda, os ‘azuis grená’ continuam com 29 pontos, somando apenas mais três do que os famalicenses, que já hoje tinham vencido no reduto do Estoril Praia 1-0 e que ainda ambicionam conquistar o troféu.



Desta forma, o embate Famalicão-Torreense, agendado para o dia 29 (15:00), será decisivo, sendo que à formação de Torres Vedras basta um empate para conquistar o título. Já o Famalicão está obrigado a vencer.



O Estoril Praia é recordista da prova, com três troféus (2020/21, 2021/22 e 2023/24), seguindo-se o CD Aves e o Estrela da Amadora, que ergueram o troféu em 2018/19 e 2022/23, respetivamente.