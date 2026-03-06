Trânsito condicionado no domingo junto ao Estádio da Luz devido ao jogo Benfica-FCPorto

O Comando Metropolitano de Lisboa destacou que a operação a desenvolver pela PSP tem em consideração que o jogo de receção do Sport Lisboa e Benfica ao Futebol Clube do Porto, da 25ª jornada da primeira liga portuguesa de futebol, marcado para as 18:00 de domingo, é considerado de “risco elevado”, prevendo-se a deslocação ao Estádio da Luz de cerca de 65 mil pessoas.



Segundo a PSP, estão previstos condicionamentos momentâneos ao trânsito automóvel, nomeadamente durante a deslocação de equipas e grupos organizados de adeptos, especialmente aqueles que sejam considerados de risco.



Durante a manhã de domingo, a PSP iniciará a fiscalização do estacionamento e da circulação automóvel nas imediações do local, estando previstos constrangimentos rodoviários junto ao complexo desportivo entre as 13:00 e as 18:00 e, após o jogo, entre as 20:30 e as 21:30, para o percurso de regresso dos adeptos a casa.



Os adeptos visitantes serão concentrados a partir das 14:30 na Avenida Condes de Carnide, entre a Rotunda Dr. Mário Soares e a Av. Marechal Teixeira Rebelo.



Estarão condicionadas a Avenida Condes de Carnide (desde a saída da Rotunda Dr. Mário Soares) e a Avenida Machado dos Santos, assim como todas as artérias que confluem a estas.



A abertura das portas do estádio está prevista para as 16:00, altura em que os adeptos visitantes devem já estar junto ao Estádio.



Também a Avenida Lusíada terá constrangimentos, sobretudo aquando da chegada das equipas, cerca das 16:30.



A PSP aconselhou os adeptos a deslocarem-se para o estádio em transportes públicos, a chegarem com antecedência, a evitarem transportar malas e mochilas para o interior do recinto desportivo e a adotarem comportamentos de ‘fair play’ desportivo, evitando ações que ponham em causa a segurança de terceiros ou a perturbação da ordem e tranquilidade públicas.



Para garantir a manutenção da ordem pública e a segurança de pessoas e bens no interior e no exterior do complexo desportivo, a PSP irá destacar um dispositivo policial “entendido como adequado às circunstâncias”, onde se incluem diversas valências, tais como a Divisão Policial da área, Divisão de Trânsito, Divisão de Segurança a Transportes Públicos, Divisão de Investigação Criminal, Unidade Metropolitana de Informações Desportivas, Equipas de Intervenção Rápida, Equipas de Prevenção e Reação Imediata e o reforço da Unidade Especial de Polícia.