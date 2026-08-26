Treinador do Aarhus acredita na reviravolta frente a um Benfica de "topo"

“Os jogadores sabem que é possível, mas também sabemos que o Benfica é uma equipa que está entre as 20 melhores da Europa. É uma equipa de topo. Mas, acho que houve momentos no primeiro jogo em que estivemos em cima deles e precisamos de ter mais momentos destes para dar volta”, afirmou Jakob Poulsen.



O técnico de 43 anos falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do embate da segunda mão, no centro de estágios do clube, em Fredensvang, localidade que fica apenas a seis quilómetros de Aarhus.



Na primeira mão, os campeões dinamarqueses foram ao Estádio da Luz perder por 3-1.



“Todas as eliminatórias podem ser recuperadas com dois golos de desvantagem. Por isso, não é o caso de apostar tudo logo de início. Trata-se de tentarmos marcar, mas não a qualquer custo. Precisamos, no mínimo, de garantir que o Benfica não marca mais golos”, referiu o antigo médio e internacional dinamarquês.



Já esta temporada, nas pré-eliminatórias da acesso à Liga dos Campeões, o Aarhus sofreu uma goleada em casa por 4-1 frente ao Lech Poznan, mas na segunda mão foi à Polónia empatar a eliminatória, também com um 4-1, vencendo depois no desempate por grandes penalidades (4-3).



Os campeões dinamarqueses acabariam por cair para a Liga Europa depois de perder com o Sabah, equipa do Azerbaijão que na terça-feira assegurou a presença inédita na fase de liga da ‘Champions’, tornando-se no clube mais novo de sempre a fazê-lo (foi fundado apenas em 2017).



“Precisamos de jogar muito bem, sem dúvida. Há muito a melhorar, mas isso também aconteceu em Poznan, por isso é claro que é essa a crença e o cenário que temos de procurar novamente. Temos que tentar ter mais bola. Se isso acontecer, acredito que podemos dificultar muito a vida ao Benfica”, concluiu.



O encontro da segunda mão está agendado para quinta-feira, às 20:00 locais (19:00 horas de Lisboa) e terá arbitragem do alemão Daniel Siebert.



O palco será o Cepheus Park, em Randers, cidade localizada a cerca de 40 quilómetros de Aarhus, visto que o atual campeão dinamarquês está neste momento sem ‘casa’ devido à construção de um novo estádio.