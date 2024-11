Treinador do Mónaco atira "pressão" para um Benfica que está "em boa forma"

“Será um jogo interessante, porque ambas as equipas têm muita qualidade. O Benfica defendeu muito bem contra o Bayern Munique. Eles têm seis pontos, nós temos 10 em quatro jogos, por isso, a pressão estará mais do lado do Benfica. Será um encontro entre duas equipas que gostam de jogar um futebol ofensivo”, afirmou o técnico austríaco Adi Hutter.



No centro de estágios do Mónaco, na conferência de imprensa de antevisão da partida de quarta-feira com o emblema português, da quinta jornada da prova, o treinador de 54 anos considerou que o Benfica está em “boa forma” e é uma equipa “com qualidade”, apesar de ter perdido os últimos dois jogos na ‘Champions’.



“Continua com oito vitórias consecutivas no campeonato português e na Taça de Portugal. E conquistou uma fantástica vitória sobre o FC Porto (4-1). Por isso, temos de estar preparados e conscientes de que vamos ter pela frente um adversário difícil num encontro que será complicado”, disse.



Hutter, que está a viver a segunda temporada no comando dos monegascos, apontou o argentino Angel Di Maria como a principal figura dos ‘encarnados’, mesmo já com 36 anos de idade.



“É um dos melhores jogadores da Liga dos Campeões dos últimos 15, 20 anos. Teremos, por isso, de defender bem enquanto equipa e ser corajosos em campo para provar que somos um adversário difícil para o Benfica. Queremos continuar invictos, por isso, o nosso objetivo é vencer”, concluiu.



Na mesma conferência de imprensa, o defesa Caio Henrique também abordou o duelo que vai ter com o extremo argentino, jogador que já defrontou no passado.



“É um jogador de classe mundial. Quando esteve no Paris Saint-Germain, tive a oportunidade de o conhecer várias vezes. Quando tem a bola é muito perigoso, por isso, teremos de estar atentos. Não lhe devemos dar qualquer espaço”, disse o lateral-esquerdo brasileiro de 27 anos.



O Mónaco-Benfica está agendado para as 19:45 (20:45 no Mónaco) e terá arbitragem do esloveno Rade Obrenovic.



Os monegascos chegam a esta fase no grupo de segundos classificados da ‘Champions’, com 10 pontos, enquanto o Benfica está em 17.º, com quatro.