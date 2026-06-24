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Treinador Eugénio Rodrigues termina ligação ao basquetebol feminino do Benfica
O treinador de basquetebol Eugénio Rodrigues deixa o Benfica, após seis épocas à frente da equipa feminina, com a qual venceu cinco campeonatos nacionais, informou hoje o clube lisboeta.
“O Sport Lisboa e Benfica informa que o contrato do treinador da equipa feminina de basquetebol, Eugénio Rodrigues, acaba no dia 30 de junho. Termina, assim, uma ligação de seis épocas desportivas ao serviço do clube, no qual contribuiu para que o basquetebol feminino entrasse num caminho de sucesso”, referiu o Benfica na sua página oficial.
Na Luz, o treinador, de 56 anos, conquistou ainda quatro Taças de Portugal, duas Supertaças, três Taças da Federação e três Taças Vítor Hugo, além de ter orientado a equipa na competição internacional EuroCup.
O último jogo de Eugénio Rodrigues determinou a conquista do tricampeonato, com o Benfica a vencer fora o Quinta dos Lombos (77-67) no quinto e último jogo da final do play off, que deixou as ‘águias’ com uma vitória final de 3-2 em jogos.
A saída de Eugénio Rodrigues foi comunicada um dia depois de o Benfica também ter informado Norberto Alves deixou o comando técnico da equipa masculina, por mútuo acordo.
Na Luz, o treinador, de 56 anos, conquistou ainda quatro Taças de Portugal, duas Supertaças, três Taças da Federação e três Taças Vítor Hugo, além de ter orientado a equipa na competição internacional EuroCup.
O último jogo de Eugénio Rodrigues determinou a conquista do tricampeonato, com o Benfica a vencer fora o Quinta dos Lombos (77-67) no quinto e último jogo da final do play off, que deixou as ‘águias’ com uma vitória final de 3-2 em jogos.
A saída de Eugénio Rodrigues foi comunicada um dia depois de o Benfica também ter informado Norberto Alves deixou o comando técnico da equipa masculina, por mútuo acordo.