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Treinador Paulo Roxo deixa equipa feminina de futsal do Benfica
O treinador brasileiro Paulo Roxo vai deixar o comando da equipa feminina de futsal do Benfica após o término do seu contrato, em 30 de junho, anunciou hoje o clube campeão português.
“O Sport Lisboa e Benfica informa que o treinador Paulo Roxo não irá continuar a orientar a equipa feminina de futsal. O seu contrato termina no dia 30 de junho. Após as conquistas do campeonato nacional e da Taça de Portugal, o clube deseja felicidades a Paulo Roxo”, lê-se numa nota no site das ‘águias’.
O antigo ala, de 44 anos, chegou ao Benfica no início da temporada e conquistou a Taça de Portugal e o campeonato, ambos frente ao Nun’Álvares, que derrotou as ‘águias’ na Taça da Liga e na Supertaça.
Antes da temporada na Luz, Paulo Roxo tinha feito toda a carreira de treinador no Minho, no Nogueiró e Tenões e no Famalicão, do qual se mudou para o Benfica.
O antigo ala, de 44 anos, chegou ao Benfica no início da temporada e conquistou a Taça de Portugal e o campeonato, ambos frente ao Nun’Álvares, que derrotou as ‘águias’ na Taça da Liga e na Supertaça.
Antes da temporada na Luz, Paulo Roxo tinha feito toda a carreira de treinador no Minho, no Nogueiró e Tenões e no Famalicão, do qual se mudou para o Benfica.