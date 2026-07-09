Tribunal condena Benfica a um jogo à porta fechada e multa de 150 mil euros

A punição terá impacto imediato no arranque oficial da nova temporada desportiva. Os encarnados vão estrear-se na Primeira Liga à porta fechada na primeira jornada, na receção ao Académico de Viseu.





Devido ao calendário oficial, que prevê deslocações consecutivas nas duas rondas seguintes, os sócios e adeptos do Benfica apenas deverão regressar às bancadas da Luz na quarta jornada do campeonato contra o Estoril Praia.

A sanção foi confirmada pelo Tribunal da Relação, que validou a penalização anteriormente aplicada pela Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD). Por já não haver margem para recurso, a medida é de execução obrigatória.O castigo resulta de um cúmulo jurídico que engloba vários processos contraordenacionais acumulados ao longo das últimas épocas. Na base da decisão judicial estão infrações graves ligadas à segurança e ao comportamento do público no Estádio da Luz.As autoridades registaram o uso reiterado de engenhos pirotécnicos e o arremesso de objetos para o terreno de jogo, com especial destaque para os incidentes ocorridos nas receções ao Midtjylland e ao Arouca (agosto de 2022) e no dérbi frente ao Sporting (janeiro de 2023).