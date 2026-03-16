Trubin e Sudakov convocados pela Ucrânia





(Com Lusa)





Trubin e Sudakov integram uma lista de 26 jogadores, com a Ucrânia a defrontar a Suécia em Valência, em 26 de março, num jogo que apura para uma final com o vencedor do Polónia-Albânia, em Varsóvia.A final está agendada para 31 de março, em Valência ou Solna, mediante o vencedor da meia-final entre Ucrânia e Suécia, e os vencedores dos quatro ‘caminhos’ de play off garantem um lugar no Mundial deste ano, nos Estados Unidos, Canadá e México.A qualificação europeia (UEFA) já tem 12 equipas apuradas para a fase final, que venceram os seus grupos de qualificação e entre as quais Portugal, e definirá agora mais quatro equipas para a fase final, num total de 16 do continente europeu.Este play-off tem um total 16 equipas, 12 na condição de segundos classificados dos grupos de apuramento e mais quatro via Liga das Nações.As meias-finais do play-off, que arranca em 26 de março, têm os jogos País de Gales-Bósnia e Itália-Irlanda do Norte (caminho A), Ucrânia-Suécia e Polónia-Albânia (B), Eslováquia-Kosovo e Turquia-Roménia (C) e República Checa-República de Irlanda e Dinamarca-Macedónia do norte (D).O Mundial2026, com 48 países, decorrerá entre 11 de junho e 19 de julho, no Canadá, México e Estados Unidos.