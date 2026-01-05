Trubin lidera lista de guarda-redes com mais jogos sem sofrer golos

A lista divulga os dez guarda-redes das 15 principais ligas do mundo que somaram mais jogos sem sofrer golos no ano de 2025.



Apesar de ser o segundo guarda-redes da lista com mais jogos disputados (61), o guardião do Benfica totalizou 26 jogos sem sofrer golos o ano passado, contabilizando os compromissos pelo clube e pela seleção ucraniana.



A reação do jogador surgiu através do seu perfil oficial de Instagram: "O trabalho árduo compensa".



Trubin fechou o ano com dois golos sofridos no último jogo de 2025, frente ao SC Braga, que terminou empatado a duas bolas, vindo de um registo de quatro jogos sem sofrer ao serviço do Benfica, números que o colocam no topo das contas.



Atrás surgem Donnarumma, com 24 jogos sem sofrer em 60 disputados ao serviço do PSG, Manchester City e da seleção italiana, e Kobel, do Borússia Dortmund e da Suíça, que fechou a baliza em 23 jogos de 65. Strakosha (AEK e Albânia) e Tzolakis (Olympiacos e Grécia) são quarto e quinto lugares com 22 jogos sem sofrer, em 44 e 45 cumpridos.



Da lista apresentada esta semana fazem parte outros dois jogadores a atuar na liga portuguesa. Hornicek, do SC Braga, e Diogo Costa, internacional português e guardião do FC Porto, somam 22 desafios sem sofrer.



Números partilhados com os últimos três guarda-redes em destaque. Unai Simón (Atlético de Bilbau e Espanha), David Raya (Arsenal e Espanha) e Courtois (Real Madrid e Bélgica) fecham a lista, também com 22 jogos sem golos sofridos.