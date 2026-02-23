UEFA arquiva queixa do Benfica contra Valverde

Em comunicado oficial, o Benfica lamentou a decisão, reiterando que as imagens demonstram uma agressão clara que justificaria a amostragem de um cartão vermelho.





“O Sport Lisboa e Benfica foi informado pela UEFA do arquivamento da queixa apresentada pelo clube relativamente ao lance envolvendo o jogador do Real Madrid, Federico Valverde”, lê-se numa nota publicada no ‘site’ do clube da Luz.



“Trata-se, sem margem para dúvidas, de uma situação de cartão vermelho não sancionada durante a partida nem, com este arquivamento, merecedora de punição posterior”, considera.



O incidente ocorreu no passado dia 17 de fevereiro, durante a primeira mão do play-off da Liga dos Campeões, no Estádio da Luz, quando Valverde atingiu o defesa encarnado Samuel Dahl.A eliminatória tem sido marcada por forte tensão extra-campo. Enquanto o caso de Valverde foi encerrado sem sanções, a UEFA tomou medidas preventivas noutros incidentes do mesmo jogo:Entretanto, o jogador do Benfica Gianluca Prestianni foi suspenso preventivamente e falhará o jogo da segunda mão por alegados insultos racistas dirigidos a Vinícius Júnior. Um Inspetor de Ética e Disciplina da UEFA continua a analisar o comportamento discriminatório reportado durante a partida.