UEFA investiga acusações de racismo na Luz. Benfica reage e fala em transparência

A UEFA já reagiu publicamente, abriu uma investigação e nomeou um Inspetor de Ética e Disciplina para averiguar a existência de alegados comportamentos discriminatórios no encontro entre Benfica e Real Madrid, da Liga dos Campeões de futebol, anunciou o organismo.



“Um Inspetor de Ética e Disciplina foi nomeado para investigar alegados comportamentos discriminatórios durante a partida do play-off da Liga dos Campeões 2025/26 entre Benfica e Real Madrid, realizado em 17 de fevereiro. Mais informações sobre este assunto serão divulgadas brevemente”, lê-se num comunicado da UEFA.





Esta quarta-feira, o organismo emitiu um comunicado e garantiu que está a investigar o caso a envolver o jogador do Benfica: “Sempre que há ocorrências, são instaurados processos e, caso resultem na aplicação de sanções disciplinares, estas serão anunciadas”.

Benfica reage em comunicado





o clube 'encarnado' já reagiu e "reafirma, de forma clara e inequívoca, o seu compromisso histórico e intransigente com a defesa dos valores da igualdade, do respeito e da inclusão, que vão ao encontro dos valores matriciais da sua fundação e que têm em Eusébio o seu símbolo maior."



O Sport Lisboa e Benfica refere ainda neste comunicado que "apoia e acredita plenamente na versão apresentada pelo jogador Gianluca Prestianni, cuja conduta ao serviço do Clube sempre foi pautada pelo respeito pelos adversários, pelas instituições e pelos princípios que definem a identidade benfiquista."





O que diz o protocolo da UEFA





Em concordância com a máxima da “tolerância zero ao racismo”, o organismo que gere o futebol europeu definiu, em 2024, qual deve ser o procedimento das equipas de arbitragem em campo

Durante a partida, o árbitro François Letexier aplicou o protocolo da UEFA para casos de comentários racistas proferidos em campo ou nas bancadas.





O jogo no Estádio de Luz retomou empatado a zero à entrada para a segunda parte. Ao minuto 50, no entanto, a partida acabou interrompida, como obriga o protocolo da UEFA, apósNo final do jogo, que acabou em vitória para o Real Madrid na primeira mão do play-off de acesso aos ‘oitavos’ da Champions, Vinícius Júnior comentou o acontecimento nas redes sociais e não poupou o árbitro às críticas sobre a sua atuação durante o encontro., atirou.O Benfica também se manifestou e saiu em defesa do jovem jogador argentino, com a publicação de um vídeo que contraria as declarações dos jogadores orientados por Arbeloa.Apesar de desmentir as acusações sobre o momento em que tapou a boca e se dirigiu ao autor do golo dos ‘merengues’,Caso os comentários resultem do comportamento dos adeptos, a punição pode alargar-se ao “encerramento parcial ou completo do estádio, bem como a uma penalização financeira”.As políticas e protocolos parecem, no entanto, não encontrar um fim aos episódios de racismo, que somam antecedentes em diferentes palcos internacionais.O jogador do Real Madrid, Vinícius Júnior, já denunciou mais de 20 casos. Na última edição da Liga dos Campeões, foram os adeptos do Atlético de Madrid a protagonizar uma ocorrência denunciada pelo internacional brasileiro, antes de um encontro entre os dois emblemas espanhóis.Na liga espanhola, a reincidência de comentários racistas, especialmente dirigidos ao avançado, e as punições de prisão entretanto aplicadas a adeptos forçou a La Liga a criar novas medidas para sancionar estes casos.A plataforma “LaLiga VS Racism”, criada em 2023, surgiu para centralizar a denúncias e a melhoria da captação de áudio das bancadas permite identificar facilmente os insultos. No ano seguinte, a liga espanhola anunciou a adoção do protocolo da UEFA, que define o gesto que os árbitros devem fazer para indicar a ocorrência destes casos.De acordo com a Associated Press, esta época está a ser uma das mais intensas no que toca a “incidentes racistas”, com casos denunciados na Premier League, Taça da Alemanha e nas ligas espanhola e italiana.Em Portugal, um dos casos mais divulgados remonta a 2020, num jogo que colocou frente a frente FC Porto e Vitória SC. O internacional maliano, Moussa Marega, acabou por abandonar o jogo, que não foi suspenso, depois de insultos racistas vindos da bancada dos vimaranenses. O clube minhoto foi castigado com uma multa e jogos à porta fechada, mas a punição acabou levantada pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAD).