UEFA pune "comportamento racista" do Real Madrid na receção ao Benfica

A decisão do órgão de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA (CEDB) diz respeito ao jogo da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final, disputado em 25 de fevereiro, que o Real Madrid venceu por 2-1 e culminou com a eliminação do Benfica.



Além da multa de 15 mil euros, a UEFA decidiu ainda ordenar o encerramento parcial do estádio do Real Madrid (ou seja, 500 lugares adjacentes à bancada sul inferior), punição suspensa por um período probatório de um ano.



A interdição dos referidos 500 lugares adjacentes à bancada sul num jogo do Real Madrid para as competições da UEFA só será efetivada se o clube reincidir, no período de um ano, no comportamento racista e/ou discriminatório por parte dos seus adeptos.