UEFA rejeita recurso do Benfica. Prestianni não vai a jogo frente ao Real Madrid
A UEFA rejeitou o recurso do SL Benfica, o que significa que Gianluca Prestianni não vai mesmo a jogo frente ao Real Madrid, esta quarta-feira.
Apesar de ter viajado com o plantel 'encarnado' para Madrid, Prestianni vai mesmo ficar fora das contas de José Mourinho para a partida desta quarta-feira.
O recurso do Benfica à suspensão preventiva por um jogo foi rejeitado pela UEFA.
As 'águias' esperavam por uma resposta a tempo de entrar em campo.
Com o parecer negativo da UEFA, no seguimento da denúncia de comentários racistas dirigidos a Vinícius Júnior no Estádio da Luz, o Benfica terá de fazer obrigatoriamente uma alteração face à equipa que defrontou o Real Madrid na primeira mão.
Do lado dos 'merengues', Kylian Mbappé também não vai a jogo devido a lesão. A informação foi confirmada esta quarta-feira.
O encontro entre Benfica e Real Madrid está marcado para as 20h00, no estádio Santiago Bernabéu.
