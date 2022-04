UEFA Youth League. Benfica procura final frente à Juventus

No Estádio Colovray, em Nyon, pelas 13h00 (horas de Lisboa), o Benfica vai ter pela frente a Juventus, que chega a esta fase da prova pela primeira vez, sendo os italianos o último obstáculo para o jogo decisivo.Sempre que chegaram às meias-finais os encarnados conseguiram o apuramento para a final, mas foram sempre derrotados. Em 2013/14, na época de estreia da prova, foram batidos pelos espanhóis do FC Barcelona (3-0), e em 2016/17 pelos austríacos do Salzburgo (2-1).Na época 2019/2020, o Benfica conseguiu voltar à final, mas foi de novo derrotado, desta vez pelos espanhóis do Real Madrid (3-2), não conseguido repetir o feito do FC Porto, a única equipa portuguesa que conquistou a prova, em 2018/19.Esta época, o Benfica venceu o Grupo E da fase de grupos frente aos ucranianos do Dínamo Kiev, espanhóis do FC Barcelona e alemães do Bayern Munique. A equipa portuguesa venceu cinco dos seis jogos, sendo apenas derrotada na primeira jornada, na visita ao Dínamo Kiev (4-0).Nos oitavos de final, os encarnados bateram os dinamarqueses do Midtjylland (3-2) e nos quartos de final golearam o rival Sporting (4-0).Já a Juventus, para chegar à "final four" de Nyon, venceu o Grupo H, frente aos ingleses do Chelsea, russos do Zenit e suecos do Malmo, eliminando depois os neerlandeses do AZ Alkmaar nos penáltis (0-0, 5-4 gp), nos "oitavos", e os ingleses do Liverpool (2-0) nos "quartos".Na outra meia-final, os espanhóis do Atlético de Madrid vão enfrentar os austríacos do Salzburgo, única equipa nesta fase da prova que já conquistou o troféu.





A final está agendada para segunda-feira, às 17h00, em Nyon.