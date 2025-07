Valerii Todua reforça do voleibol do Benfica

“Valerii Todua é reforço da equipa masculina de voleibol do Sport Lisboa e Benfica. O central internacional ucraniano, de 32 anos, assinou um contrato válido até 2026”, indicou o Benfica na sua página oficial.



Todua chega à Luz depois de uma época em que a equipa orientada por Marcel Matz falhou a conquista do hexacampeonato, com o rival Sporting, que não era campeão desde 2017/18, a erguer o troféu, com um triunfo no Play-off final por 3-2.



O voleibolista ucraniano reforça os encarnados depois de ter jogado nos checos do Ceské Budejovice e Lvi Praga, nos franceses do Nice VB e, na última época, nos polacos do MKS Bedzin.