O vice-presidente do Benfica, Rui do Passos, deixou clara a intenção do clube em construir um novo Estádio com capacidade para 120 mil pessoas.

Em entrevista à BTV, o dirigente encarnado também esclareceu que o atual recinto não seria demolido e serviria para ser utilizado pelo futebol feminino e pelo râguebi.



Para já, o atual Estádio da Luz recebe no próximo sábado o jogo do Benfica contra o Sporting de Braga, a partir das 18 horas, com arbitragem de Luís Godinho e VAR de Vasco Santos.