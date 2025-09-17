Vieira critica Rui Costa: "É tempo de assumir responsabilidades"

Segundo Vieira, “não é com palavras inflamadas que se resolvem os problemas, é com liderança, rigor e trabalho”, e acusa Rui Costa de não assumir responsabilidades perante “mais um fracasso”.

Outro dos pontos destacados é a relação institucional com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).





Recordando a polémica final da Taça de Portugal, onde o Benfica manifestou forte contestação, o comunicado critica o facto de Rui Costa ter recebido o presidente da FPF ao seu lado no jogo da noite passada. “O Benfica tem de se dar ao respeito, e esta direção não se dá a esse respeito”, conclui Vieira.





Rui Costa

Luís Filipe Vieira

João Noronha Lopes

João Diogo Manteigas

Martim Mayer

Cristóvão Carvalho De recordar que o clube da 'Luz' vai ter eleições para o cargo presidencial a 25 de outubro, apresentando já seis candidatos:

As críticas estendem-se também à gestão desportiva e financeira do clube. “Já são demasiados fracassos desportivos e erros de gestão que obrigam o Benfica a pagar milhões e milhões de indemnizações a sucessivos treinadores despedidos”, refere o comunicado, alertando que a saúde financeira da SAD depende diretamente da prestação na Liga dos Campeões e no campeonato nacional.Apesar do tom crítico, o autor do comunicado afirma manter o compromisso de “lutar por um Benfica competitivo, forte e capaz de honrar a sua história”, defendendo que a exigência de responsabilidades deve ser feita “no momento certo”, mas que, para já, “é tempo de pensar na equipa e no futuro do clube”.